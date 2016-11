Schrijfster Helga Ruebsamen (82) overleden

AMSTERDAM - Schrijfster Helga Ruebsamen is op 82-jarige leeftijd overleden. De auteur stierf in de nacht van maandag op dinsdag in haar woonplaats Den Haag, liet uitgeverij Atlas Contact dinsdag weten.

Door ANP - 8-11-2016, 16:30 (Update 8-11-2016, 16:30)

Ruebsamen debuteerde in 1964 met de verhalenbundel De Kameleon, gevolgd door de roman De Heksenvriend en de verhalenbundel De Ondergang van Makarov. Later schreef ze nog onder meer het succesvolle Op Scheveningen en haar Indische roman Het lied en de waarheid, deels gebaseerd op haar jeugd in het koloniale Indië. Ze kreeg hiervoor de F. Bordewijk Prijs.

De schrijfster werkte verder jarenlang als columniste voor de Volkskrant.