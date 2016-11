1000 keer Tatort op Duitse televisie

BERLIJN - De Duitse zender ARD zendt 13 november de duizendste aflevering van de krimiserie Tatort uit. In de aflevering, getiteld Taxi naar Leipzig, worden twee commissarissen 46 jaar nadat de serie begon met dezelfde titel, op een horrortocht gestuurd. In de jubileumeditie spelen ook gastacteurs uit eerdere Tatorts mee.

Door ANP - 3-11-2016, 9:49 (Update 3-11-2016, 9:49)

Als de duizendste aflevering is afgelopen dan zijn er, volgens Tatort-experts, in totaal 2280 lijken voorbijgekomen. Dat zijn precies 2,3 doden per aflevering.

In de duizendste aflevering worden commissaris Klaus Borowski (Axel Milberg) en zijn collega Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) uit Hannover gegijzeld door een taxichauffeur. In de eerste aflevering, uitgezonden op 29 november 1970, speelde Walter Richter de Hamburgse commissaris Paul Trimmel in Taxi naar Leipzig.

Bijna elke grote stad in Duitsland kent een eigen versie van de populaire politieserie.