Jort Kelder in gesprek met ondernemers

Foto United Photos/Remco van der Kruis

VELSEN-NOORD - Een volgepakte zaal in het Tata Steel Congrescentrum volgde gisteravond het gesprek onder leiding van tv-persoonlijkheid Jort Kelder hoe de leefomgeving en de economie in de IJmond verbeterd kunnen worden.

Aanleiding voor het economisch symposium met als naam ’Grenzen Verleggen’ is de presentatie van twee economische rapporten: ’De kracht van de IJmond’, een onderzoek in opdracht van Rabobank IJmond en OV IJmond, plus de Regionale Staalagenda 2020 van Tata Steel. Vandaag in deze krant op de regionale pagina’s aandacht aan...