ANP Origineel tweede symfonie Mahler op veiling

HAMBURG - De originele partituur van de tweede symfonie van de Oostenrijkse componist Gustav Mahler (1860-1911) wordt eind deze maand geveild bij Sotheby's in Londen. Verwacht wordt dat het manuscript zo'n 3,8 miljoen euro zal opleveren.

Door ANP - 2-11-2016, 13:00 (Update 2-11-2016, 13:00)

Mahler deed jaren over het maken van de symfonie die bestaat uit vijf delen en voor het eerst volledig werd opgevoerd in 1895 in Berlijn. De symfonie 'Wederopstanding' staat bekend als een van de belangrijkste werken van de componist.

Mahlers weduwe Alma gaf de partituur destijds aan de Nederlandse dirigent Willem Mengelberg (1871-1951), een vriend van Mahler. In 1984 verwierf de dit jaar overleden Amerikaanse zakenman en Mahler-bewonderaar Gilbert Kaplan de bladmuziek uit de nalatenschap van Mengelberg.

Volgens het veilinghuis is de partituur onveranderd, compleet met veranderingen en opmerkingen van de componist.