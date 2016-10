Exclusief kijkje in leven Romanovs in Hermitage

AMSTERDAM - Een exclusief kijkje in de wereld van de Romanovs en de Russische revolutie, die het einde van de monarchie betekende, is vanaf 4 februari te zien in de Hermitage Amsterdam. De expositie toont meer dan 250 objecten uit de Hermitage in Sint Petersburg, het Artillerie Museum in dezelfde stad en het Russisch Staatsarchief in Moskou.

Door ANP - 1-11-2016, 15:24 (Update 1-11-2016, 15:24)

Die hebben de tentoonstelling exclusief voor West-Europa beschikbaar gesteld. De films, foto's, schilderijen en historische documenten vertellen het indrukwekkende en aangrijpende verhaal van het mondaine Sint Petersburg en de bloeiende kunst aan het begin van de twintigste eeuw, het tsarenpaar Nicolaas II en Alexandra en de explosieve politieke en sociale omstandigheden tijdens hun regering. De laatste levensjaren van het tsarengezin komen voorbij, tot aan hun moord.

Te zien zijn onder meer kledingstukken en portretten van het tsarenpaar, speelgoed en tekeningen van hun kinderen, de Akte van Abdicatie van Nicolaas en een van de moordwapens. De expositie duurt tot en met 17 september.