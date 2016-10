Grote expositie Ed van der Elsken in Stedelijk

AMSTERDAM - Het Stedelijk Museum in Amsterdam brengt in februari het werk van fotograaf Ed van der Elsken (1925-1990) onder de aandacht. Het wordt het meest omvangrijke overzicht van wat hij maakte in 25 jaar, waarin de nadruk ligt op zijn kwaliteiten als fotograaf en boek- en filmmaker.

Door ANP - 1-11-2016, 14:56 (Update 1-11-2016, 14:56)

Van der Elsken geldt als een van de grootste fotografen in ons land. Hij reisde als straatfotograaf naar steden als Parijs, Amsterdam, Hong Kong en Tokio, op zoek naar zelfbewuste mensen, mooie meisjes en tegendraadse jeugd.

,,Ed van der Elsken: een man die een camera in zijn hoofd wilde transplanteren om permanent de werkelijkheid te kunnen vastleggen'', omschrijft Hripsimé Visser, conservator fotografie, hem. ,,Een cameraman die gek was op techniek en zijn filmcamera's zo ombouwde dat hij liefst geheel solo kon opereren.'' Met zijn film Bye toonde hij volgens de conservator ,,het ontroerende verslag van zijn terminale ziekteproces'' en had hij tot op het laatste moment het lef nieuwe wegen in te slaan.

De expositie opent op 4 februari en duurt tot en met 28 mei.