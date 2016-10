Kenny Rogers bedankt Nederlandse fans

AMSTERDAM - ,,Ik wil de mensen bedanken overal waar ze belangstelling voor me hadden. Ik ben daar dankbaar voor. Ik heb het nooit als vanzelfsprekend gezien.'' Countrylegende Kenny Rogers (78) komt donderdag voor een afscheidsconcert naar de Heineken Music Hall in Amsterdam. Het is een stop op zijn The Gambler’s Last Deal Tour.

30-10-2016

Hij wordt het optreden zo langzamerhand wel een beetje moe, vertelt hij tegen het ANP vanuit Georgia, maar hij kijkt toch uit naar de afscheidsconcerten, ook dat in onze hoofdstad.

,,Ik wil gedagzeggen nu het nog gaat. Het wordt fun. De hits komen voorbij, hoe het begon, de groepen waarin ik zat. Het is een terugblik op mijn leven. Het is ook een meer betrokken concert dan anders'', aldus Rogers.

,,Er is vast wel iemand die het leuk vindt'', grapt hij. Hij zal ook nummers overlaten aan en duetten zingen met Linda Davis. ,,Een geweldige zangeres en een goede vriendin.''

Missen

Als het straks allemaal voorbij is, zal hij het optreden wel missen, denkt de man die zo lang werd overladen met prijzen en gouden platen.

,,Het is ook wel een beetje treurig, maar het is toch echt mijn besluit. Het zal me stabiliteit geven, denk ik. Ik wil meer aandacht geven aan mijn jongens, een tweeling van twaalf. Dat heb ik bij de oudere kinderen weleens verzuimd. Met de tweeling wil ik herinneringen opbouwen, ik wil ze ervaringen laten opdoen, zo lang als ik er nog ben. Misschien neem ik ze mee naar Amsterdam'', aldus de zanger die een paar dagen eerder Glasgow aandoet en na Nederland doorreist naar Bazel.

Hoe de kinderen zich hem zullen herinneren is dus belangrijk voor hem, maar hoe de wereld in de toekomst over Rogers denkt kan de ster niks schelen: ,,Daar ben ik niet mee bezig. Ik heb gedaan wat ik moest en wilde doen.''

Over de toekomst van de country music kan hij weinig zeggen, vindt de legende. ,,De muziek verandert elke tien jaar. Je kunt doen wat iedereen doet en proberen de beste te zijn. Je kunt ook doen wat niemand doet en dan ben je niet te vergelijken.''