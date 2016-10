Doek lijkt echt te vallen voor De Appel

ANP Doek lijkt echt te vallen voor De Appel

DEN HAAG - Terwijl Toneelgroep De Appel in het eigen gebouw in Scheveningen druk bezig is met de laatste voorbereidingen voor haar nieuwe voorstelling Hamlet, wordt deze week bij de gemeente Den Haag waarschijnlijk haar laatste uur aangekondigd. Het college ziet de groep, die alleen een gemeentelijke subsidie van 1,9 miljoen heeft, artistiek en financieel niet meer zitten. Vrijdag komt het finale oordeel.

Door ANP - 30-10-2016, 10:23 (Update 30-10-2016, 10:23)

Het ziet er erg somber uit. Cultuurwethouder Joris Wijsmuller schreef dezer dagen ,,geen mogelijkheden voor een doorstart van De Appel'' te zien. De Appel hoopte de laatste maanden dat de stad toch nog bereid zou zijn 750.000 euro bij te dragen, zodat ze met een wat kleinere groep dan nu door kon gaan. Gaat de raad nu echter met de wethouder mee, dan valt komend jaar definitief het doek voor het gezelschap dat in 1971 door onder anderen door regisseur Erik Vos werd opgericht en daarmee het oudste van ons land is.

Belangrijke gastregisseurs als Hans Croiset werkten er graag. Grote namen zoals Eric Schneider, Will van Kralingen, Sacha Bulthuis en Catherine ten Bruggencate sierden het tableau van de groep die huist in een 19de-eeuwse paardenstal en zich altijd in de sympathie van een breed deel van de bevolking kon verheugen. Voor de nieuwe Hamlet vliegen de kaarten ook in deze barre tijden weg: met 5600 verkochte kaarten is er al een gemiddelde zaalbezetting van bijna 80 procent en er wordt pas vanaf 9 november gespeeld.

Het gezelschap werd al eens met opheffing bedreigd, maar dat gaf zoveel commotie dat het alsnog werd gered. Nooit was de ondergang echter zo nabij als nu.

Deze eeuw viel De Appel met name op door enorme marathons vooral op basis van de klassieken, waarbij het publiek soms de hele dag zoet was. Voor veel liefhebbers iets waar je bij geweest moest zijn. Met Tantalus en ook met Herakles haalde de toen vaste regisseur Aus Greidanus de Toneelpublieksprijs binnen.