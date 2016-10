O’G3NE naar Eurovisiesongfestival

ANP O’G3NE naar Eurovisiesongfestival

HILVERSUM - De Nederlandse meidengroep O’G3NE gaat in mei volgend jaar Nederland vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Kiev. Dat bevestigt de AVROTROS, die het officieel zaterdag bekendmaakt in het radioprogramma van Daniël Dekker.

Door ANP - 29-10-2016, 16:01 (Update 29-10-2016, 16:15)

Het liedje waarmee de zusjes gaan optreden is nog niet bekend. Dat wordt begin volgend jaar duidelijk. Het trio Lisa, Amy en Shelley vindt het fantastisch dat ze na eerder aan het Junior Songfestival hebben meegedaan nu Nederland op het Eurovisiesongfestival vertegenwoordigen. ,,Wij zijn super trots dat wij dit vertrouwen krijgen van AVROTROS en hebben enorm veel zin in dit avontuur. Na het Junior Songfestival en het winnen van The Voice of Holland is dit een nieuw hoogtepunt in onze carrière.''

De AVROTROS roemt de meiden om hun ,,prachtige samenzang''. Algemeen directeur Eric van Stade van de AVROTROS: ,,De laatste jaren hebben wij met zeer ervaren artiesten gewerkt die hun sporen hebben verdiend. Dat heeft ervoor gezorgd dat we weer een belangrijke speler zijn tijdens dit festival. Deze lijn zetten wij voort met O’G3NE. Dat de dames favoriet zijn bij de fans en kijkers om ons land te vertegenwoordigen is inmiddels wel bewezen. Hun enorme achterban met bijna 100.000 volgers op Facebook en Twitter en de miljoenen views die zij op YouTube hebben, tonen de waardering voor het trio."