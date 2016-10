Haarlem boos om geweigerde homokunst

ANP Haarlem boos om geweigerde homokunst

HAARLEM - In Haarlem is beroering ontstaan door de weigering van Rusland om homo-erotische kunst door te laten die bedoeld was voor een expositie in de Noord-Hollandse stad. Het gaat om werk van de Russische kunstenaar Demir Demirov. Volgens de Russische autoriteiten zet het werk aan tot homoseksualiteit.

Door ANP - 28-10-2016, 7:13 (Update 28-10-2016, 7:13)

Wethouder Jur Botter (Cultuur) is van plan zijn ongenoegen te uiten bij minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken), in de hoop dat die ,,wat kan doen richting de Russische autoriteiten", zei Botter vrijdag in het Radio 1 Journaal. Volgens hem gaat het niet bepaald om schokkende kunst: ,,Je ziet wat piemels en tekeningen van naakte mannen."

De werken zouden begin november worden tentoongesteld als onderdeel van de Roze Kunstlijn Haarlem, een artistiek initiatief om de acceptatie van homoseksualiteit te vergroten.