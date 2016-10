Na dertig jaar een nieuwe Bommel

AMSTERDAM - Na dertig jaar verschijnt er weer een avontuur van Olivier B. Bommel en Tom Poes. Het is niet het werk van Marten Toonder, de geestelijk vader van het stripduo, maar van schrijver Henk Hardeman en tekenares Henrieke Goorhuis. Dat heeft uitgeverij De Bezige Bij woensdag gemeld.

Het nieuwe werk, Het lastpak, is een ode aan het werk van Toonder en verschijnt op 3 november. Het lastpak draait om de mysterieuze figuur Obbe Zwavel, die een rugzak draagt waarmee hij de dagelijkse zorgen van Rommeldam-bewoners wegneemt. Deze lastenverlichting heeft natuurlijk een keerzijde, maar dankzij Tom Poes en Olivier B. Bommel blijft hun stadje Rommeldam een ramp bespaard.

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Tom Poes zijn debuut maakte in De Telegraaf. 'Heer van stand' Bommel kwam erbij in het derde Tom Poes-verhaal. In het nieuwe verhaal komen ook andere vertrouwde karakters weer aan bod, zoals burgemeester Dickerdack en de Markies de Canteclaer.