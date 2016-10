RTL moet uitzending over Alliade rectificeren

ANP RTL moet uitzending over Alliade rectificeren

LELYSTAD - RTL Nieuws moet een uitzending over de Zorggroep Alliade rectificeren. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald in kort geding. In drie verschillende uitzendingen besteedde RTL Nieuws aandacht aan mogelijke belangenverstrengeling tussen Alliade en haar bestuurders.

Door ANP - 26-10-2016, 15:47 (Update 26-10-2016, 15:47)

In de derde uitzending, op 21 september, stelde RTL dat de bestuurders zijn opgestapt omdat ze rommelden met zorgbudgetten van kwetsbare jongeren. Die stelling is onrechtmatig, aldus de rechtbank, want er is niet genoeg grond voor en ook is er geen hoor en wederhoor toegepast.

RTL moet het nieuwsitem van zijn website halen en mag in eigen uitzendingen niet meer zeggen dat de bestuurders rommelden met zorgbudgetten.

De berichtgeving leidde tot een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit. Daaruit bleek dat er wel de schijn van belangenverstrengeling was, maar dat de directeuren in kwestie geen financieel voordeel hebben gehad.