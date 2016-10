Drommen bij Alma-Tadema

ANP Drommen bij Alma-Tadema

LEEUWARDEN - De tentoonstelling 'Alma-Tadema - klassieke verleiding' in het Fries Museum in Leeuwarden is nu al zo'n hit, dat het museum de deuren dagelijks een uur eerder openzet. Sinds 1 oktober hebben al zo'n 30.000 mensen de expositie bezocht, aldus een woordvoerster.

Door ANP - 26-10-2016, 11:02 (Update 26-10-2016, 11:02)

Tot en met 7 februari is het Fries Museum nu van dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

De van oorsprong Friese Lawrence Alma Tadema (1836-1912) is geliefd om zijn levendige schilderijen van scenes uit de klassieke oudheid. In Leeuwarden zijn nu meer dan tachtig schilderijen van zijn hand te zien.