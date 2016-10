De grootste vijand van Carreras heet airco

MÜNCHEN - De beroemde tenor José Carreras kent maar één echte vijand: de airconditioning. De Spaanse operazanger zei voor een optreden in de Duitse stad München dat hij gedurende zijn carrière al zijn verkoudheden aan loeiende airco's te wijten had.

Door ANP - 25-10-2016, 10:02 (Update 25-10-2016, 10:02)

De inmiddels 69-jarige Carreras is bezig aan wat hij een afscheidstournee noemt. Hij wil nog één keer alle steden in de wereld waar hij ooit optrad, aandoen. ,,Dat gaat niet lukken, maar ik probeer het wel. Dat kan even duren, maar ik heb geen deadline."

De tenor is niet meer verbonden aan een operagezelschap. Hij treedt nog regelmatig op en de rest van zijn tijd besteedt hij aan de leukemiestichting die hij heeft opgericht. Op 5 december wordt hij zeventig jaar.