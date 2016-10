Ode Concertgebouworkest aan Jheronimus Bosch

DEN BOSCH - Huiscomponist Detlev Glanert van het Koninklijk Concertgebouworkest heeft een Requiem voor Jheronimus Bosch geschreven. Het werk voor orkest, koor, vocale solisten en orgel beleeft op vrijdag 4 november zijn wereldpremière in de Sint-Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch. Een dag later volgt de uitvoering in het Concertgebouw in Amsterdam.

Door ANP - 24-10-2016, 9:24 (Update 24-10-2016, 9:24)

Glanert componeerde het requiem ter gelegenheid van de vijfhonderdste sterfdag van kunstschilder Jheronimus Bosch, die zich vernoemde naar zijn geboortestad, waar hij ook woonde en werkte.

Bosch werd op 9 augustus 1516 vanuit de Sint-Janskathedraal begraven. Het requiem begint bij de dood van Jheronimus Bosch, wanneer zijn ziel naar de aartsengel Michaël gaat, een thema dat hij zelf heeft geschilderd.

De vier vocale solisten zijn Aga Mikolaj (sopraan), Ursula Hesse von den Steinen (alt), Gerhard Siegel (tenor) en Christof Fischesser (bas).