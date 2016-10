Balletorkest en -muziek grijpen de macht

AMSTERDAM - Het Balletorkest, de onmisbare begeleider van tal van dansvoorstellingen, speelt 4 november de hoofdrol tijdens een speciale uitvoering in Carré in Amsterdam. Zit Het Balletorkest anders onzichtbaar 'in de bak' , die avond zit het pontificaal en van alle kanten zichtbaar in de piste van het voormalige circustheater.

Door ANP - 21-10-2016, 13:38 (Update 21-10-2016, 13:38)

De balletmuziek en de musici staan nu eens centraal, de dansers zijn op het toneel erachter te zien. De eerste editie van de Avond van de Balletmuziek is een initiatief van Het Balletorkest zelf, vertelt directeur Piet van Gennip. ,,Maar het komt niet voort uit verongelijktheid, maar juist uit trots. We zijn érg trots op ons werk.''

Igone de Jongh, eerste soliste van Het Nationale Ballet, presenteert de avond. ,,Ik ben blij dat de muziek en het orkest, een belangrijk maar soms onderbelicht onderdeel van iedere choreografie en voorstelling, nu extra in de schijnwerpers staan.”

Behalve Het Nationale Ballet werken Introdans en het Scapino Ballet mee. Uitgevoerd worden stukken uit onder meer Het Zwanenmeer, De Notenkraker, Coppelia, Romeo en Julia en Vuurvogel.