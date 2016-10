Humberto Tan houdt beste tv-interview

AMSTERDAM - Humberto Tan heeft de prijs voor het beste tv-interview, de Sonja Barend Award 2016, in de wacht gesleept. Hij kreeg de vakprijs donderdagavond in De Wereld Draait Door.

20-10-2016

Tan kreeg de prijs voor het gesprek dat hij in november vorig jaar had in RTL Late Night met vier vrienden die de aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan hadden overleefd.

De verkiezing wordt georganiseerd door de VARAgids. Het was de achtste keer dat de prijs werd uitgereikt. Eerdere winnaars waren onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, Mariëlle Tweebeeke en Coen Verbraak. Jeroen Pauw won de prijs zowel in 2014 als in 2015.