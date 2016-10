Voormalig grootmeesteres in museum Van Loon

ANP Voormalig grootmeesteres in museum Van Loon

AMSTERDAM - Museum Van Loon in Amsterdam krijgt er een portret bij. Het is een nieuw geschilderd portret van Martine van Loon-Labouchère, die jarenlang grootmeesteres was van de toenmalige koningin Beatrix. Het is vervaardigd door Sam Drukker ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag. Ze onthult het portret donderdag zelf.

Door ANP - 20-10-2016, 15:19 (Update 20-10-2016, 15:19)

In het museum hangen meer dan 150 portretten van leden van de familie Van Loon, onder meer van de hand van Nicolaes Maes, Johann Friedrich Tischbein en Thérèse Schwartze.

Dit jaar viert het geslacht Van Loon dat het 600 jaar geleden, in 1416, voor het eerst werd vermeld. De familie stelt haar huis aan de Keizersgracht al jaren open voor publiek. Het werd in 1672 ontworpen door de architect Adriaen Dortsman. Er zijn ook meubilair, zilverwerk en porselein uit verschillende eeuwen te zien en een tuin aangelegd in de stijl van de 17e eeuw.