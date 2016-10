Martin Garrix uitgeroepen tot beste dj

AMSTERDAM - Martin Garrix is uitgeroepen tot de beste dj van de wereld. De twintigjarige Nederlander voert de DJ MAG Top 100 aan, is woensdagavond bekendgemaakt op het Amsterdam Music Festival. Dat is een onderdeel van het Amsterdam Dance Event (ADE).

Door ANP - 19-10-2016, 23:28 (Update 19-10-2016, 23:28)

Garrix stond vorig jaar nog op de derde plek van de lijst die wordt samengesteld door het publiek. Het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike voerde de lijst vorig jaar aan. Dit jaar staan de Belgisch/Griekse broers op de tweede plek. Ze zijn de enige dj’s in de top vijf die niet uit Nederland komen.