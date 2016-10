SBS compenseert boze sms'ers Next Girl Band

AMSTERDAM - SBS6 gaat kijkers compenseren die vrijdag per sms hebben gestemd in de show The Next Boy/Girl Band. Het was de bedoeling dat er, door het stemmen, een kandidaat afviel maar jurylid John Ewbank besloot op eigen houtje dat iedereen door mocht. ,,Dat was onverwacht en live, dus niet terug te draaien'', aldus SBS zaterdagochtend. Zaterdag liet Ewbank weten te willen meebetalen aan een compensatieregeling.

Idee van de show is het samenstellen van een meiden- en een jongensband. Er waren vrijdag (in de finale) vijf meiden over van wie er eentje eigenlijk naar huis moest. Het publiek kon daarvoor stemmen per sms of bellen. Maar producer/componist Ewbank vond het onmogelijk te kiezen. ,,Ik moet nu van een perfecte band een iets minder perfecte band maken. Het zal mijn laatste show wel zijn vanavond, maar ik neem jullie allemaal mee.'' Dat leidde op sociale media tot veel boze reacties.

De zender gaat de kijkers die op de meiden hebben gestemd voor hun kosten compenseren. ,,We willen niet dat zij een vervelend gevoel aan de finale overhouden.''