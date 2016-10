Vijf films van spinoff Harry Potter

ANP Vijf films van spinoff Harry Potter

LOS ANGELES - Er komen vijf films van de Harry Potter-spinoff 'Fantastic Beasts and Where to Find Them'. Dat maakte boekenschrijfster en scriptschrijver J.K. Rowling donderdag bekend. Eerder werd gesproken over drie films. Warner Bros is de verantwoordelijk filmproducent. Davis Yates regisseert de eerste Beasts-film, hij was ook verantwoordelijk voor de vijfde en zesde Harry Potter-films.

Door ANP - 13-10-2016, 23:36 (Update 13-10-2016, 23:36)

Fantastic Beasts and Where to Find Them gaat 17 november in première. De film, waarvan de hoofdrol wordt gespeeld door Eddie Redmayne, gaat over de avonturen van Newt Scamander die zeventig jaar voor de gebeurtenissen in de Harry Potter-films onderzoek uitvoert om een encyclopedie te schrijven over magische dieren.