Archeologie wil af van stoffig imago

AMSTERDAM - Met eigentijdse activiteiten presenteert de archeologie in Nederland zich komend weekend als een vermakelijke vrijetijdsbesteding. De Nationale Archeologiedagen mikken er duidelijk op om het stoffige imago af te schudden.

Op meer dan tweehonderd plaatsen worden vrijdag, zaterdag en zondag activiteiten georganiseerd door onder meer musea en erfgoedinstanties. Zo voert een speciale Pokémon-GO route van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden langs de archeologische monumenten in de stad. Geocachers kunnen in Spaarnwoude een archeologische route volgen, terwijl in het Archeologiehuis in Alphen aan den Rijn een escape room is ingericht, waarin mensen opgesloten worden en door een puzzel op te lossen er weer uit kunnen komen.

Een 16 meter lange replica van een Romeinse galei vaart over de Oude Rijn van Katwijk naar Alphen aan den Rijn, bemand door Romeinse re-enactors. De 63 paarden die in 2010 werden gevonden bij Borgharen, mogelijk gesneuveld bij een veldslag in de achttiende eeuw, zijn voor het eerst weer te zien in het Centre Céramique in Maastricht.

Door de wettelijke plicht om bodemonderzoek te doen voordat bouwprojecten beginnen, worden tegenwoordig veel meer opgravingen gedaan. ,,Het uitgangspunt is dat de vondsten in de bodem bewaard worden, nadat ze zijn gedocumenteerd. Als je ze opgraaft vernietig je de weergave van de geschiedenis'', vertelt archeoloog Joerie van Sister, die in de organisatie van het themaweekend zit. ,,Als er niet in de grond wordt geheid of geboord, blijft het in de grond. Maar als de kans bestaat dat er een heipaal door een archeologisch voorwerp gaat, halen we het boven de grond om het te beschermen.''