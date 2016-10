Nederlandse primeur voor Boijmans

ROTTERDAM/LUCCA - Voor het eerst zijn er schilderijen van Fra Bartolommeo in ons land te zien, de Italiaanse monnik uit Florence die tot de belangrijkste kunstenaars van de Hoogrenaissance hoort. Dat zegt museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, dat elf schilderijen van de meester (1473-1517) vanaf dit weekeinde tijdelijk samenvoegt met 140 voorbereidende studies die hij maakte.

Door ANP - 12-10-2016, 16:17 (Update 12-10-2016, 16:17)

Boijmans bezit volgens eigen zeggen de meeste tekeningen van Fra Bartolommeo. De bruiklenen komen uit onder meer de Uffizi in Florence, het Art Institute of Chicago en het Louvre in Parijs. Drie kolossale werken uit het Museo Nazionale di Villa Guinigi in het Italiaanse Lucca verlieten speciaal voor deze expositie zelfs voor het eerst hun vaderland. Daarvan ziet Boijmans 'Madonna della Misericordia' als sterattractie van zijn tentoonstelling.

De schilderijen van Fra Bartolommeo zijn niet kwetsbaar, maar vaak ook levensgroot. Ze kunnen alleen met de grootste omzichtigheid worden vervoerd.

Bijbelse taferelen

Fra Bartolommeo beeldde vooral Bijbelse taferelen uit, als monnik in het klooster van San Marco in Florence. De expositie wordt vrijdagavond geopend, in aanwezigheid van onder anderen kardinaal kardinaal Wim Eijk.

'Fra Bartolommeo, de goddelijke renaissance' duurt tot 15 januari.