ANP Ook Shawn Mendes en Lukas Graham naar MTV EMA

ROTTERDAM - Bij de MTV Europe Music Awards (EMA) in Rotterdam treden zondag 6 november ook Shawn Mendes, DNCE, Lukas Graham en Zara Larsson op. Eerder was al bekend dat Bruno Mars van de partij is. De show is wereldwijd live te zien op MTV.

Door ANP - 12-10-2016, 13:45 (Update 12-10-2016, 13:45)

Alle acts hebben één of meer EMA-nominaties op zak en voor alle artiesten is het de eerste keer dat ze optreden tijdens de MTV EMA.