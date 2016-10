Aanwinst in vernieuwd Museum Speelklok

UTRECHT - Het vernieuwde Museum Speelklok in Utrecht opent donderdag zijn deuren en dan is ook de nieuwste aanwinst, de zogenoemde Clay klok, er te zien.

12-10-2016

Een deel van het museum is opnieuw ingericht en in een nieuwe jas gestoken, met een danspaleis, een orgelplein en een muzikale toer. Ook is vanaf donderdag de Clay klok te zien, een werk van de Britse klokkenmaker Charles Clay uit 1738, met composities van George Friedrich Händel erop. Het gevaarte is 2,5 meter hoog en de enige complete monumentale orgelklok van dit formaat, stelt het museum.

Het werk stond al lang op de wensenlijst van het museum en uiteindelijk is de klok in september gekocht op een veiling in Parijs voor 720.000 euro. Er zijn nog zeven andere klokken van Clay bekend waarvan een soortgelijke, zonder uur- en speelwerk, in het Kensington Palace in Londen.

Het museum trekt ongeveer 90.000 bezoekers per jaar.