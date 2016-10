Festival Cinekid viert verjaardagseditie

AMSTERDAM - Cinekid bestaat dertig jaar en dat wordt gevierd. Het film-, televisie- en nieuwe mediafestival voor kinderen van drie tot en met veertien jaar biedt in de herfstvakantie weer veel premières en primeurs. Ter gelegenheid van de jubileumeditie is onder meer de film Stand by Me te zien, een klassieker naar het boek van Stephen King, die precies dertig jaar geleden in de Nederlandse bioscopen kwam.

Door ANP - 11-10-2016, 16:57 (Update 11-10-2016, 17:05)

Volgens festivaldirecteur Sannette Naeyé begon Cinekid ooit als een klein en lokaal filmfestival dat is uitgegroeid tot het grootste film-, tv- en nieuwe mediafestival ter wereld. ,,Wij zijn hier gewoon heel goed in'', stelt de directeur. Bovendien heeft Cinekid weinig concurrentie. Naast zo'n 60.000 jonge bezoekers, komen er jaarlijks dan ook veel professionals naar het festival. Dit jaar zijn dat er ruim driehonderd uit meer dan dertig landen, die onder meer jeugdprogramma's aankopen.

Het festival op het Amsterdamse Westergasfabrieksterrein begint zaterdag en duurt tot en met volgende week vrijdag. Woensdag is echter al de feestelijke opening met de wereldpremière van de speelfilm Uilenbal van Simone van Dusseldorp. Op donderdag en vrijdag biedt het evenement een scholenprogramma, waar jaarlijks duizenden kinderen op af komen.

MediaLab

Op het programma staan meer dan honderd films en tv-programma's en ook zijn er de nieuwste games, apps en installaties te vinden. Grote trekpleister is het MediaLab, met 1200 vierkante meter de grootste digitale speeltuin van Europa. Hier gaat het dit keer over de manier waarop verhalen worden verteld en beleefd. Zo is er een virtual reality-installatie waarin kinderen het verhaal van een levensgrote boom van microscopisch dichtbij beleven en er is een 3D-operavoorstelling over een ster die verliefd wordt op een mens. In het MediaLab kunnen kinderen workshops en masterclasses volgen van professionals en bekende Nederlanders.

Op de laatste dag van het festival worden de winnaars bekend van de Cinekid Awards, de belangrijkste prijzen op het gebied van film, televisie en nieuwe media voor de jeugd. Naast Amsterdam is er in 35 andere filmtheaters in het land ook een Cinekidprogramma te vinden.