Erven Picasso lenen aan Beelden aan Zee

ANP Erven Picasso lenen aan Beelden aan Zee

DEN HAAG - Erfgenamen van Pablo Picasso lenen museum Beelden aan Zee in Scheveningen stukken uit eigen bezit voor de expositie Picasso aan Zee, die er vanaf 13 oktober te zien is. De tentoonstelling omvat 64 kunstwerken; negen sculpturen en 55 keramische werken. Ze wordt samengesteld door gastconservator Jean-Louis Andral, directeur van het Musée Picasso in Antibes.

Door ANP - 9-10-2016, 10:15 (Update 9-10-2016, 10:15)

De erven Picasso geven onder meer te leen Baigneuse Jouant uit 1958 (brons), Portrait de Catherine uit 1956 (aardewerk) en Nature morte aux quatre poissons uit 1957 (aardewerk).

De Picasso-musea uit Parijs en Antibes dragen ook stevig bij. Er is volgens Beelden aan Zee veel werk bij dat nog niet eerder in Nederland te zien was en dat ,,zelfs niet werd afgestaan voor Picasso-sculptuurtentoonstellingen in New York en Parijs''.

Dankzij een inzameling onder vrienden van het museum kan ook La Chèvre worden getoond. Het beeld is gemaakt van verschillende voorwerpen: de ronde buik van de geit bestaat uit een rieten mand, palmbladen zijn samen de rug en twee kruiken de uier. Afval vormt het skelet van de geit, dat Picasso met gips opvulde en later in brons liet gieten.