ANP Hoorn jubelt bij terugkeer schilderijen

HOORN - In het Westfries Museum in Hoorn kunnen ze hun geluk niet op. Vijf zeventiende-eeuwse schilderijen die er in 2005 werden gestolen, zijn er nu echt terug. Ze zijn vrijdagmiddag met veel feestgedruis binnengehaald.

Door ANP - 7-10-2016, 15:17 (Update 7-10-2016, 15:17)

De vijf schilderijen werden met negentien andere doeken en zeventig stukken zilverwerk geroofd, maar doken recent op in Oekraïne. Ze zijn er wel beroerd aan toe en moeten worden gerestaureerd.

Museumdirecteur Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, zei dat de geldelijke waarde van de schilderijen niet opweegt tegen de culturele en emotionele waarde die de kunstwerken voor Hoorn en het museum hebben. ,,Zij vertellen de geschiedenis van zeventiende eeuw waaraan de stad Hoorn zoveel te danken heeft en waarvan de sporen nog overal zichtbaar zijn.’' . De roof ,,voelde voor velen alsof er iets van jezelf was gestolen''.

Gouden randje

Hij sprak van een ,,dag met een gouden randje, maar ook een dag met een rafelrand''. De meeste gestolen kunst is immers nog zoek. En de restauratiekosten van de vijf teruggekeerde doeken worden geschat op zeker 100.000 euro, een bedrag dat grotendeels door crowdfunding moet worden gevonden.

Komende week is het museum gratis open. De schilderijen zijn tot 13 november te bezichtigen. Dan moet de restaurantiepot vol zijn en worden begonnen met het opknappen van Boerenbruiloft van Hendrick Boogaert, een keukenstuk van Floris van Schooten, Terugkeer van Jephta en Vrouw Wereld (beide) van Jacob Waben en Nieuwstraat in Hoorn van Izaak Ouwater.