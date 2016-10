De Givenchy richt zelf expositie in

DEN HAAG - De 89-jarige Franse couturier Hubert de Givenchy komt volgende maand naar Nederland om zelf uitvoerig de laatste hand te leggen aan de expositie 'To Audrey with love' in het Gemeentemuseum in Den Haag. Een deel van dit grote retrospectief van zijn werk is gewijd aan zijn vriendschap en samenwerking met de filmster Audrey Hepburn (1929 - 1993).

Volgens modeconservator Madelief Hohé bemoeit de nog uiterst actieve De Givenchy zich vanuit Parijs nu al optimaal met de selectie van de tentoonstellingstukken en inrichting van de expositie. Hij heeft al vijftig poppen voor de expositie tot in detail gestyled. Er komen er nog vijftig bij. Ook met de catalogus heeft hij zich stevig bemoeid.

De expositie toont onder meer verschillende creaties van De Givenchy die Hepburn droeg. Hij kleedde haar voor films als How to steal a million en Breakfast at Tiffany's. ,,Hij is meer dan een ontwerper, hij creëert persoonlijkheid'', aldus Hepburn over De Givenchy.

Veel zin

De Givenchy heeft volgens Hohé enorm veel zin in zijn Nederlandse avontuur, zeker omdat zijn grote vriendin Hepburn een Nederlandse achtergrond had. Ze was de dochter van een Nederlandse barones en woonde een aantal jaren in Arnhem.

De expositie is van 26 november tot 26 maart.