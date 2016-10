Expositie laat impact YouTube zien

HILVERSUM - Het is tegenwoordig niet meer weg te denken: filmpjes kijken op YouTube is razend populair. Reden voor Beeld en Geluid in Hilversum een tentoonstelling te maken over het grootste online videoplatform ter wereld. Het is voor het eerst dat dit gebeurt, vertelt museumdirecteur Ineke Middag. ,,De mensen achter YouTube waren verrast dat een museum met een tentoonstelling wilde komen.''

Door ANP - 6-10-2016, 14:56 (Update 6-10-2016, 14:56)

Tegelijkertijd realiseerde Middag zich ook hoe waanzinnig groot het platform is. ,,Dat is bijna niet te bevatten.'' Het museum kiest daarom voor de Nederlandse invalshoek en wisselt de tentoonstelling elke maand van thema. Zo begint het instituut met 'Your Life', over vloggen en het delen van je leven op YouTube.

Bekende YouTubers van eigen bodem als Giovanni (Gio), Melanie (La Melanie) en hun ouders Louise en Marcel Latooy (De Latooys) hebben als gastcurator de beste YouTube-video's geselecteerd en komen langs voor meet en greets met de bezoekers. Later komen ook games, beauty, muziek en journalistiek aan bod, met iedere maand andere ambassadeurs die hun onlinewereld tonen aan de bezoekers.

Familietentoonstelling

Let's YouTube, zoals de expositie heet, is een familietentoonstelling. Hoe kwam YouTube tot stand en hoe is het medialandschap de afgelopen tien jaar veranderd, zijn onderwerpen die aan de orde komen. Video kijken kan tegenwoordig overal. ,,En iedereen die zin heeft om een video te maken en dat op YouTube aan de rest van de wereld wil laten zien, kan dat doen met zijn mobiele telefoon'', zegt Middag. Bij Beeld en Geluid kunnen bezoekers dan ook werken aan het verbeteren van hun ,,YouTube-talent'', aldus de directeur. Tijdens de tentoonstelling kun je zelf een video maken die op een groot scherm is terug te zien en er vinden ook masterclasses plaats.

YouTube begon in 2005 met een schokkerig filmpje van een van de oprichters in een dierentuin. Inmiddels is het een plek waar professionele videomakers hun content plaatsen en jonge vloggers met een eigen kanaal groeiden uit tot idolen.

Let's YouTube vanaf vrijdag tot en met 9 juli te zien.