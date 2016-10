Rijksmuseum brengt een ode aan de natuur

AMSTERDAM - Met twee nieuwe tentoonstellingen brengt het Rijksmuseum in Amsterdam een ode aan de natuur. Voor het eerst is er een compleet overzicht te zien van de landschappen van Hercules Segers, een van de meest mysterieuze en experimentele kunstenaars uit de Gouden Eeuw. Tegelijkertijd opent er de expositie 'Frans Post. Dieren in Brazilië', waarin onder meer 34 pas ontdekte tekeningen worden getoond.

Door ANP - 4-10-2016, 12:00 (Update 4-10-2016, 12:17)

,,Vandaag viert de kunst de natuur'', zei museumdirecteur Taco Dibbits dinsdag bij de presentatie van de tentoonstellingen, die vanaf vrijdag in de Philipsvleugel zijn te zien. Segers was een grote inspiratiebron voor anderen, onder wie ook Rembrandt die acht schilderijen van hem had. Van Segers' hand is onlangs eveneens nieuw werk ontdekt. Tot nu toe waren slechts twaalf schilderijen van hem bekend en onderzoek heeft hier zes doeken aan toegevoegd.

Deze vondsten maken samen met 110 prenten deel uit van de expositie. Segers was in zijn tijd erg vernieuwend. Voor zijn kleurige etsen ontwikkelde hij geheel eigen technieken en hij paste in zijn werk een levendige fantasie toe. Volgens conservator Huigen Leeflang maakte hij de meest fantastische berglandschappen, maar is het vraag of hij er ooit een in het echt heeft gezien. ,,Voor zover we weten heeft hij nooit gereisd.''

De familietentoonstelling over Frans Post is samen met Naturalis gemaakt, die om de tekeningen van Braziliaanse flora en fauna levendig te maken opgezette dieren beschikbaar stelde. Zo is er een lama te vinden die je kunt aaien en zijn er een jaguar, cobra, kaaiman en apen te zien. Bioloog Freek Vonk neemt de bezoekers mee door de expositie in een audiotour.