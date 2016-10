Rechter buigt zich over kunst uit de Krim

AMSTERDAM - Wat moet er gebeuren met de kunstvoorwerpen uit het door de Russen geannexeerde Oekraïense schiereiland de Krim, die het Allard Pierson Museum sinds twee jaar onder zijn hoede heeft? Hierover buigt de rechtbank in Amsterdam zich woensdag. Zowel vier museum op de Krim als de staat Oekraïne claimt de objecten, die in 2014 onderdeel waren van de tentoonstelling 'De Krim - Goud en Geheimen van de Zwarte Zee' in het Amsterdamse museum.

Door ANP - 3-10-2016, 13:51 (Update 3-10-2016, 14:05)

Gedurende de expositie scheidde de Krim, na de annexatie door de Russen, zich af van Oekraïne, waarop het museum besloot niets terug te sturen totdat duidelijk was aan wie de kunst nu toebehoort. Daarop spanden de vier musea op de Krim, die de objecten uitleenden, een procedure aan tegen de culturele instelling. De staat Oekraïne volgde, omdat die vindt dat de voorwerpen staatseigendom zijn en dus toebehoren aan Kiev.

Het Allard Pierson Museum wil de objecten, waaronder onder meer een gouden zwaardschede, een pronkhelm en talloze juwelen, teruggeven aan de rechthebbende. Het museum spreekt van een ,,bijzonder ingewikkelde zaak'' en wil voorkomen dat de andere partij een claim indient als de kostbare collectie aan een van de eisers wordt overgedragen.