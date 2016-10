Nuenen toost op vondst gestolen werk Van Gogh

NUENEN - Ongeveer 250 belangstellenden zijn zondag naar de Hervormde Kerk in Nuenen gekomen om te toosten op de vondst van het gestolen schilderij Het uitgaan van de Hervomde Kerk te Nuenen van Vincent van Gogh. Het doek werd vorige week samen met een ander gestolen schilderij van de schilder teruggevonden bij Napels. Ze waren in 2002 uit het Van Gogh Museum in Amsterdam geroofd.

2-10-2016

Buiten het kerkje was een reproductie van het schilderij te zien. Behalve een drankje waren er ook Napolitaanse hapjes met onder meer ham, kaas en olijven. Een woordvoerder van het samenwerkingsverband Van Gogh Brabant zegt dat de bijeenkomst spontaan is georganiseerd omdat de verrassing groot was dat het doek terecht is.

De Hervormde Kerk in Nuenen, die in 1884/1885 door Van Gogh werd vereeuwigd, is een van de vele locaties in het dorp die nog onveranderd zijn sinds de tijd dat Van Gogh er woonde en werkte.

De doeken zijn teruggevonden tijdens een groot onderzoek naar de maffia. Ze verkeren in redelijke staat.