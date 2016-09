Paul Verhoevens Elle Franse inzending Oscars

ANP Paul Verhoevens Elle Franse inzending Oscars

AMSTERDAM/PARIJS - Frankrijk stuurt de speelfilm Elle van Paul Verhoeven in voor de komende Oscars. De Franstalige film dingt mee in de categorie beste niet-Engelstalige film. Dat melden verschillende Franse media maandag.

Door ANP - 26-9-2016, 18:58 (Update 26-9-2016, 20:11)

In Elle speelt actrice Isabelle Huppert een zakenvrouw die op een dag thuis wordt aangerand. Ze gaat er op het eerste gezicht erg nuchter mee om maar zint intussen wel op wraak.

Of de film van Verhoeven daadwerkelijk gaat meedingen naar een Oscar wordt pas in januari duidelijk. Dan maakt de organisatie de nominaties per categorie bekend. De uitreiking van de felbegeerde beeldjes is op 26 februari in Los Angeles.

,,zeer verrast en verbaasd"

De speelfilm Tonio van Paula van der Oest is onlangs door Nederland ingestuurd voor de categorie beste niet-Engelstalige film.

Tegen de entertainmentfeed BuzzE zei Verhoeven ,,zeer verrast en verbaasd" te zijn over de Franse inzending. ,,Fransen zijn toch heel nationalistisch. Maar ze hebben zich heel Europees opgesteld, door een film te kiezen met een Nederlandse regisseur, een Nederlandse editor en een Britse componist.”

De regisseur denkt dat Elle een kans maakt. ,,Het is een film die een verhaal vertelt dat je nog nooit eerder in de bioscoop hebt gezien. Daar zijn ze, ondanks de brute personages, in Amerika wel gevoelig voor volgens mij.”