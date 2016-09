André Hazes jr. krijgt vier Buma NL Awards

DEN BOSCH - André Hazes jr. is dinsdagavond met vier Buma NL Awards onderscheiden. Guus Meeuwis, Gerard Joling en Marco Borsato vielen eveneens in de prijzen.

Door ANP - 20-9-2016, 22:50 (Update 20-9-2016, 22:50)

Hazes jr. kreeg een Award in de categorie Hollandse en Populaire Nederlandstalige muziek voor zowel de single als het album 'Leef'. De zanger werd ook geroemd omdat het nummer het meest is gedraaid in de Nederlandse horeca. Zijn single 'Niet voor lief' werd het meest gestreamd.

Voor het eerst werd ook de 'Hollandse Meesters Award' uitgereikt, de prijs voor beste auteur. Die ging naar Guus Meeuwis. Gerard Joling kreeg een Lifetime Achievement Award voor zijn bijdrage aan de populariteit van de Nederlandstalige muziek. Hij is al ruim 30 jaar actief in het muziekvak.

De prijswinnaars worden vastgesteld op basis van verkoopcijfers van cd's, downloads en airplay.