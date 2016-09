Thea Beckmanprijs dit jaar naar Selma Noort

ANP Thea Beckmanprijs dit jaar naar Selma Noort

ALPHEN A/D RIJN - Selma Noort heeft met haar boek De zee kwam door de brievenbus de Thea Beckmanprijs 2016 gewonnen. De prijs werd zaterdagochtend uitgereikt in het Archeon in Alphen aan den Rijn. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 1000 euro.

Door ANP - 17-9-2016, 13:17 (Update 17-9-2016, 13:17)

De jury selecteerde dit jaar oorspronkelijk Nederlandstalige historische jeugdboeken voor lezers tot twaalf jaar. Vorig jaar was dat voor jeugdboeken voor lezers vanaf twaalf jaar. Het winnende boek van 2016 gaat over de Watersnoodramp van 1953 in Zeeland.

In het juryrapport krijgt Noort alle lof toegezwaaid voor de wijze waarop ze ,,erin slaagt om voor haar jonge doelgroep met zo weinig woorden een zo goed lopend verhaal neer te zetten. Je kijkt door de ogen en kruipt in de huid van een nuchter en realistisch achtjarig kind dat het leven, ook in afschuwelijke gebeurtenissen, neemt zoals het komt.''