Toneelschrijver Edward Albee overleden

NEW YORK - De Amerikaanse toneelschrijver Edward Albee, bekend van onder meer Who's Afraid of Virginia Woolf, is vrijdag op 88-jarige leeftijd overleden.

Door ANP - 17-9-2016, 3:20 (Update 17-9-2016, 3:20)

Met stukken waarin hij zijn provocerende en vaak genadeloze kijk op het leven in de Verenigde Staten etaleerde, kreeg hij een reputatie als een van de grootste Amerikaanse toneelschrijvers. Zijn grootste succes was Who's Afraid of Virginia Woolf, een stuk dat in 1962 voor het eerst werd opgevoerd, op Broadway. Vier jaar later werd het verfilmd, met Elizabeth Taylor en Richard Burton in de hoofdrollen.

De stijl van de drievoudig winnaar van een Pulitzer Prize werd gekenmerkt door scherpe humor en donkere thema's. In de meer dan 30 stukken die hij schreef keerden vaak dezelfde thema's terug, zoals het huwelijk, opvoeding, religie en de levensstijl van de betere kringen.

Albee stierf in zijn huis in Montauk, in de staat New York.