Jongeren: 'Waar het licht is' beste boek

AMSTERDAM - Jongeren hebben 'Waar het licht is' van Jennifer Niven verkozen tot beste boek van het jaar. Het wint daarmee de publieksprijs van de Dioraphte Literatour Prijs 2016, liet de stichting CPNB vrijdag weten.

Door ANP - 16-9-2016, 21:54 (Update 16-9-2016, 21:54)

Naar deze titel ging eveneens de prijs voor de beste vertaling, die in handen was van Aleid van Eekelen-Benders. Dit keer hadden maar liefst 10.000 jongeren een stem uitgebracht op hun favoriete boek. Dat zijn er twee keer zoveel als vorig jaar.

Ernest van der Kwast won de juryprijs voor zijn boek De ijsmakers. ,,De ijsmakers is een unieke roman over familie en volwassenwording die zindert van sensualiteit, glinstert van hartstochtelijkheid en die een positief migratieverhaal vertelt'', oordeelde de jury.

De winnaars kregen elk 15.000 euro.

De uitreiking van de prijzen had plaats tijdens de Boekenparade in Amsterdam en vormde de aftrap voor Literatour, de boekenweek voor jongeren. Tijdens deze week, die zaterdag begint, trekken auteurs langs scholen om met jongeren in gesprek te gaan over literatuur. Dit jaar is er voor het eerst een geschenk geschreven, 3PAK van Mirjam Mous, Helen Vreeswijk en Alex Boogers. Dit doen de boekhandels en bibliotheken de komende week cadeau.