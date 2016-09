Omroepbaas ziet na goed gesprek af van extra's

ANP Omroepbaas ziet na goed gesprek af van extra's

DEN HAAG - Directeur Gerard Milo van Omroep West levert een deel van zijn salaris in. Dat heeft hij maandag laten weten. Milo ziet af van een maandelijkse toeslag van duizend euro die hij zou ontvangen. Over die toeslag ontstond vorige week grote ophef onder het personeel. De presentatrice van de doordeweekse ochtendshow, Debby Roukens, diende uit onvrede met de beloning haar ontslag in.

Door ANP - 12-9-2016, 17:38 (Update 12-9-2016, 17:38)

Twee personeelsbijeenkomsten en een goed gesprek met Roukens hebben de directeur doen besluiten af te zien van zijn gewraakte toeslagregeling, aldus de regionale omroep in een verklaring. ,,Dat besluit neem ik niet omdat er toch iets niet in de haak zou zijn met de regeling, maar omdat ik het belang van Omroep West voorop wil stellen'', aldus Milo. Roukens heeft daarop haar ontslag ingetrokken.

Het personeel kon de structurele toeslag voor de directeur niet rijmen met recente bezuinigingen. Roukens liet eerder weten vooral moeite met de beloning te hebben omdat ze zelf niet in salaris kan doorgroeien bij de omroep.