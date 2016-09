Schilderijen na 17 jaar teruggevonden

LEEUWARDEN - Twee kostbare schilderijen zijn na zeventien jaar teruggevonden in Leeuwarden. De politie stuitte op de twee werken van de schilders Isaac Israëls en Wouterius Verschuur na onderzoek in een loods van een 37-jarige inwoner van de stad. De man was aangehouden op verdenking van onder meer verboden wapenbezit.

Door ANP - 12-9-2016, 10:06 (Update 12-9-2016, 10:06)

De twee schilderijen zijn bij een gewelddadige roofoverval in Bilthoven in 1999 buit gemaakt. In totaal zijn er toen zeven werken gestolen, vijf daarvan werden in 2012 teruggevonden. Er moet nog officieel worden vastgesteld of de schilderijen echt zijn. ,,Maar de kans is wel groot, want het is anders wel heel toevallig dat de schilderijen samen zijn aangetroffen'', aldus de politie.

De waarde van de twee schilderijen wordt geschat op enkele tonnen.

De 37-jarige man zit nog vast. Een 24-jarige Rijswijker die tijdens de aanhouding bij hem in de auto zat, is vrijgelaten.