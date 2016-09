Wethouder: succesvolle cultuurjacht in NY

Wethouder: succesvolle cultuurjacht in NY

AMSTERDAM - De Amsterdamse kunst- en cultuurmissie naar New York heeft voor het Amsterdamse culturele leven concrete resultaten opgeleverd. Zo zijn voorstellingen en kunst uit New York binnenkort te zien in Amsterdam en zien Nederlandse startups uit de creatieve industrie kansen om te ondernemen in New York. Dat heeft wethouder Kajsa Ollongren (kunst en cultuur) zondag laten weten. Zij spreekt van een geslaagde reis.

11-9-2016

De openbare bibliotheek in Amsterdam gaat samenwerken met die in New York, evenals de stadsarchieven van de beide steden. Het orkest New York Philharmonic komt in 2020 het Mahler Feest openen, dat wordt georganiseerd door het Koninklijk Concertgebouworkest. Jaap van Zweden is daar chef-dirigent. Ook maakt het Amsterdamse modefestival Denim Days volgend jaar voor het eerst de oversteek. Verder gaan de twee steden nauwer samenwerken op het gebied van citymarketing.