Filmploeg Hart van Nederland bedreigd in Poelenburg [video]

Screenshot video Hart van Nederland

ZAANDAM - Een cameraman en een verslaggeefster van het SBS6-programma Hart van Nederland zijn donderdag in de Zaandamse wijk Poelenburg ernstig bedreigd door een groep Turkse jongeren. De journalisten waren bezig aan een item over overlast en intimidatie bij een winkelcentrum in de buurt, toen de mannen verhaal kwamen halen.

Door ANP - 8-9-2016, 19:26 (Update 8-9-2016, 20:30)

Na de opname van een interview met een buurtbewoner werd de situatie dreigend, aldus de verslaggeefster. Ze kreeg van een groepje van een man of acht heel duidelijk te verstaan dat ze moest oprotten uit de wijk, anders zouden ze morgen op de stoep staan van haar werkgever. Ook dreigden ze haar thuis op te zoeken. ,,Al duurt het 365 dagen, ik weet je adres te achterhalen'', zei een van de betrokkenen.

De verslaggeefster en haar cameraman verlieten daarop de wijk. Ze zei tegen het ANP de bewoners heel goed te begrijpen dat ze niet naar het bewuste winkelcentrum durven. ,,Ik zou er ook zeker niet naartoe gaan als ik er zou wonen.'' SBS6 heeft contact opgenomen met de gemeente en de politie over het incident en overweegt aangifte te doen.

Uitspraken Rutte

Het incident deed zich voor nog geen week nadat premier Mark Rutte zich krachtig had uitgesproken tegen het bedreigen van journalisten in Nederland door Turks-Nederlandse jongeren. Hij reageerde in het programma Zomergasten op een filmpje waarin demonstrerende Turkse Nederlanders NOS-verslaggever Robert Bas het werken onmogelijk maakten in Rotterdam. Dat gebeurde na de mislukte coup medio juli in Turkije. De verslaggever werd te verstaan gegeven dat hij moest ,,oprotten''.

Rutte reageerde fel. ,,Mijn primaire eerste gevoel is: lazer zelf op. Ga zelf terug naar Turkije. Pleur op'', zei Rutte bij het zien van de beelden. Uit Ankara kwamen daarna afkeurende geluiden over de uitlatingen van Rutte. De premier blijft evenwel bij zijn woorden.