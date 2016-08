'Gullit voetbalanalist bij Ziggo Sport'

ANP 'Gullit voetbalanalist bij Ziggo Sport'

ROTTERDAM - Ruud Gullit gaat bij Ziggo Sport aan de slag als voetbalanalist. Op zondagavond zal hij regelmatig naast presentator Jack van Gelder te zien zijn in de nieuwe talkshow Rondo, die op 4 september begint. ,,We hebben onlangs al afgedwongen dat hij naar Ziggo Sport zou komen. Maar nu hij niet naar Oranje gaat, heeft Gullit meer vrijheid om te zeggen wat hij wil. Ik ben zeer blij met zijn komst'', zegt Van Gelder donderdag in het AD. ,,Hij is onafhankelijk van geest en is met de jaren steeds genuanceerder gaan praten over sport en het leven.''

Door ANP - 1-9-2016, 6:36 (Update 1-9-2016, 6:36)

Gullit leek onlangs aan de slag te gaan als assistent-coach van Danny Blind bij het Nederlands elftal. De oud-topvoetballer kwam er bij de onderhandelingen echter niet uit met technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB.

Gullit blijft ook analist bij andere zenders zoals Veronica en de Britse BBC.