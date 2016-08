Barry Atsma en Jacob Derwig in race voor Kalf

ANP Barry Atsma en Jacob Derwig in race voor Kalf

UTRECHT - Acteurs Barry Atsma en Jacob Derwig maken eind september kans op een Gouden Kalf voor televisiedrama. Zij zijn genomineerd voor hun rollen in de nieuwe VARA-serie Klem. Ook de serie zelf maakt kans op een beeldje in de categorie beste televisiedrama.

Door ANP - 30-8-2016, 19:49 (Update 30-8-2016, 19:54)

Het Nederlands Filmfestival heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Klem, dat in de loop van 2017 op televisie te zien zal zijn, is de officieuze opvolger van de succesvolle serie Overspel. De nieuwe reeks vertelt over een keurige man (Atsma) die in problemen komt als zijn dochtertje bevriend raakt met de dochter van een crimineel (Derwig).

Atsma en Derwig vielen allebei eerder in de prijzen; Atsma won een Kalf voor zijn rol in Komt een vrouw bij de dokter, Derwig werd beloond voor zijn rollen in Zus & Zo en Alles is Familie.

De Kalveren worden uitgereikt op 30 september op de slotavond van het Nederlands Filmfestival.