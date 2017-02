Witte Huis vertrouwt op herstel inreisverbod

WASHINGTON - Het Witte Huis heeft er alle vertrouwen in het juridische getouwtrek over het inreisverbod dat president Trump uitvaardigde te zullen winnen. Dat heeft woordvoerder Sean Spicer maandag gezegd aan boord van de Air Force One. De rechter schortte in eerste instantie het besluit reizigers uit een zevental moslimlanden de toegang tot de VS te ontzeggen op.

Door ANP - 6-2-2017, 23:44 (Update 6-2-2017, 23:44)

,,De wet staat duidelijk aan de kant van de president'', aldus Spicer. ,,Hij heeft een grote vrijheid van handelen om te doen wat in landsbelang is ter bescherming van onze bevolking. We zijn ervan overtuigd dat we in deze zaak gelijk gaan krijgen.''