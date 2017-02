Braziliaans leger moet politie vervangen

RIO DE JANEIRO - De Braziliaanse president Michel Temer heeft maandag legereenheden naar Espirito Santo gestuurd om een eind te maken aan de chaos. Deze ontstond doordat de politie in de kleine staat ten noorden van Rio de Janeiro vrijdag het werk neerlegde om haar salariseisen kracht bij te zetten. De regionale overheid zegt dat door de aanhoudende crisis salarisverhogingen onmogelijk zijn. Er is geen geld.

Het gevolg was onder meer de staking van beveiligers en misdaadbestrijders. Criminelen zagen onmiddellijk de kans schoon ongehinderd hun slag te slaan. Vooral in en rond de hoofdstad Vitoria, waar in totaal zo'n twee miljoen mensen wonen, tierden diefstal en geweld welig. Volgens lokale media zijn er in een paar dagen tijd vijftig moorden gepleegd, veel meer dan gebruikelijk. Een regeringswoordvoerder kon dat aantal niet bevestigen.