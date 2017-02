Voorzitter lagerhuis wil geen speech Trump

LONDEN - De voorzitter van het Britse lagerhuis, John Bercow, heeft liever niet dat de Amerikaanse president Donald Trump het parlement komt toespreken. Trump brengt dit jaar een staatsbezoek aan Groot-Brittannië.

Door ANP - 6-2-2017, 19:11 (Update 6-2-2017, 19:11)

Bercow zei maandag dat het inreisverbod van Trump dat is gericht tegen bepaalde nationaliteiten een rol speelt bij de weerstand tegen een eventuele toespraak van de Amerikaanse president. ,,Wat dit huis (het parlement) betreft, voel ik heel sterk onze weerstand tegen racisme en tegen seksisme, en onze steun aan gelijkheid voor de wet en een onafhankelijke rechterlijke macht. Dit zijn enorm belangrijke overwegingen.''

Bercow sprak niet alleen diplomatieke taal over Trumps omstreden maatregelen tegen moslimlanden of laatdunkende uitspraken over vrouwen en 'zogenaamde' rechters. De parlementsvoorzitter verduidelijkte dat hij ,,alles zal doen te voorkomen dat Trump wordt uitgenodigd'' door het lagerhuis of het hogerhuis.