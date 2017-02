Bloedbad bij familie in Buenos Aires

BUENOS AIRES - Een man heeft zondagavond in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn vrouw Romina Maguna, zijn schoonzus, schoonmoeder, zwager en nog een verwante doodgeschoten voor hij op de vlucht sloeg.

Door ANP - 6-2-2017, 19:09 (Update 6-2-2017, 19:39)

De moordpartij was in de wijk Hurlingham in het westen van de metropool en heeft het land geschokt. Een van de zwaargewonden van de schietpartij is een hoogzwangere 36-jarige vrouw, die maandag in het ziekenhuis zou bevallen. Haar baby bleek overleden.

De dader richtte het bloedbad kennelijk na een hevige ruzie aan. Hij schoot met het dienstwapen van zijn vrouw, die politieagente was, aldus plaatselijke media. Drie andere familieleden van de agente, onder wie een twaalfjarig meisje en de zwangere vrouw, zijn zwaargewond geraakt.

De politie was met behulp van sociale media op zoek naar de dader, Diego Alberto Loscalzo. Hij werd maandag getraceerd in een bus op weg naar Córdoba, circa 600 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad, en kon worden aangehouden. Over de motieven van de dertiger is niets bekend, maar hij zou grote schulden hebben opgebouwd en wordt ook gezocht door schuldeisers.