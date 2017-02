'Fillon in tegenaanval'

PARIJS - De centrumrechtse Franse presidentskandidaat François Fillon gaat maandag in de tegenaanval in het schandaal over de nepbanen voor familieleden. Dat hebben bronnen rondom hem gezegd. Hij ,,is van plan de waarheid te vertellen aan het Franse volk.'' In de loop van de middag spreekt hij op het hoofdkwartier van zijn campagne.

Door ANP - 6-2-2017, 12:17 (Update 6-2-2017, 12:17)

Fillon is gekozen tot kandidaat voor Les Républicains in de presidentsverkiezingen in april en mei. Maar hij is onder vuur komen te liggen door publicaties waarin wordt gesteld dat hij als parlementariër zijn gezin op onoorbare wijze verrijkte via functies waarbij ze geen werk hoefden te doen.

Justitie onderzoekt onder meer betalingen die Fillon aan zijn vrouw Penelope zou hebben gedaan. Ook zijn kinderen zouden zo aan geld zijn gekomen. De beschuldigingen zijn volgens Fillon vals.