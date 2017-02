Servië breekt omstreden scheidingsmuur af

ANP Servië breekt omstreden scheidingsmuur af

MITROVICA - De omstreden muur in de door Serviërs en Albanezen gedeelde Kosovaarse stad Mitrovica is zondag afgebroken. Het verdwijnen van de muur is bedoeld om de spanningen tussen Servië en Kosovo te verlichten.

Door ANP - 5-2-2017, 18:20 (Update 5-2-2017, 18:20)

De 100 meter lange en twee meter hoge muur werd gebouwd in januari. Volgens de burgemeester van Noord-Mitrovica, Goran Rakic, diende deze om verkeer te weren uit een voetgangerszone die werd ingesteld nabij de brug over de Ibar. Die brug verbindt het overwegend Servische noorden van de stad met het grotendeels Kosovaars/Albanese zuiden.

Vanuit Pristina, de hoofdstad van Kosovo, werd de muur beschouwd als een politieke daad om de verdeeldheid in de stad te behouden. De spanningen tussen beide landen liepen vorige maand op nadat Servië een trein op de rails had gezet richting Kosovo waarop in 21 talen 'Kosovo is Servisch' geschreven stond.

De twee Balkanlanden kwamen eind januari in Brussel na overleg met de Europese Unie overeen om de onderlinge relaties te verbeteren.